За год до убийства погиб муж: безумие толкнуло бабушку на отравление внуков и дочери

Бабушка в Саратовской области, отравившая внуков и дочь, за год до убийства потеряла мужа. Она впала в депрессию и постоянно плакала.

Как сообщает РЕН ТВ, женщина перестала общаться с односельчанами. Она переживала, что одна не справится с содержанием дочери-инвалида и троих ее детей.

Следствие установило, что тогда к ней пришла мысль об отравлении.

Женщина утверждала, что «внуки стали шалить сильно», а у дочери начались постоянные приступы днем и ночью.

«Стала уставать», - рассказала она.

Соседи утверждали, что женщина «очень любила» детей. С внуками она вела себя как заботливая и порядочная бабушка.

Ранее мы писали, что 50-летнюю женщину посадили на 19 лет после отравления семьи. Она добавила отраву в молочный суп, который приготовила родным на ужин.