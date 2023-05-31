За год до убийства погиб муж: безумие толкнуло бабушку на отравление внуков и дочери
Отравившая внуков и дочь бабушка переживала, что не сможет содержать семью после смерти мужа.
Фото: Kokoshkin Konstantin/East News
Бабушка в Саратовской области, отравившая внуков и дочь, за год до убийства потеряла мужа. Она впала в депрессию и постоянно плакала.
Как сообщает РЕН ТВ, женщина перестала общаться с односельчанами. Она переживала, что одна не справится с содержанием дочери-инвалида и троих ее детей.
Следствие установило, что тогда к ней пришла мысль об отравлении.
Женщина утверждала, что «внуки стали шалить сильно», а у дочери начались постоянные приступы днем и ночью.
«Стала уставать», - рассказала она.
Соседи утверждали, что женщина «очень любила» детей. С внуками она вела себя как заботливая и порядочная бабушка.
Ранее мы писали, что 50-летнюю женщину посадили на 19 лет после отравления семьи. Она добавила отраву в молочный суп, который приготовила родным на ужин.