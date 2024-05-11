За езду по обочине и проезд на красный свет: водителя упавшего в Мойку автобуса 5 раз штрафовали за минувший год
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Журналисты выяснили подробности инцидента с падением петербургского автобуса в реку. Оказалось, что водитель общественного транспорта пять раз нарушал ПДД в минувшем году, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, 44-летний мужчину дважды штрафовали по статье «невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Также он привлекался к ответственности за езду по обочине и проезд на красный свет. За нарушения правил дорожного движения он заплатил 5 тысяч рублей.
Падение автобуса в реку в Санкт-Петребурга произошло накануне, 10 мая. В результате случившегося погибли 7 человек. В распоряжении у Пятого канала оказались кадры из салона общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что водителя упавшего в Мойку автобуса заставили выйти в утренний рейс после 20-часовой смены. Об этом узнали журналисты.