«За две недели угробили»: 20-летний срочник загадочно погиб в военном госпитале

Проходившему военную службу в Ростовской области 20-летнему срочнику поставили неправильный диагноз и отказали в госпитализации. В итоге парень умер. Родственники винят в случившемся врачей.

Артур из Элисты отправился в армию в июле 2024 года. В декабре он пожаловался брату на плохое самочувствие — парня знобило из-за высокой температуры. На следующий день он обратился в лазарет при части, где ему поставили капельницу с физраствором.

После Артур прислал брату видео, в котором рассказал, что не спал всю ночь от боли в левой стороне груди и подмышечной зоне. Парень выглядел отекшим и сильно кашлял. В медчасти к тому времени закончился физраствор, срочнику сделали укол димедрола и отправили обратно лазарет. Но молодому человеку не становилось лучше, он просил об отправке в госпиталь, но в части ему пояснили, что сломалась машина, на которой его могли отвезти. Кроме того, якобы не набиралось «достаточное количество человек» для поездки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Срочник отправлял все это время брату голосовые сообщения, но со временем ему стало тяжело говорить. 20 декабря его, наконец, отвезли в тяжелом состоянии в госпиталь. Там Артуру сделали операцию, выкачали полтора литра гноя и диагностировали двухстороннюю пневмонию. После его перевели в госпиталь в Ростове-на-Дону. Спустя несколько дней парня подключили к ИВЛ.

29 декабря Артур умер. Близким не выдавали тело парня несколько дней.

«Нам его привезли в цинковом гробу. За две недели угробили здорового ребенка», — рассказали родные срочника.

Ранее в Екатеринбурге женщина похоронила 19-летнего сына-срочника, которого искала месяц. Он погиб во время вторжения ВСУ в Курскую область.