Убитая горем мать стояла, обняв гроб: россиянка похоронила 19-летнего сына-срочника, которого искала месяц

Солдата-срочника Максима Иванникова, героически погибшего 19 сентября 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область, похоронили на малой родине. Журналисты URA.RU поприсутствовали на церемонии прощания в Екатеринбурге.

Проводить молодого бойца в последний путь пришли родные, друзья и сослуживцы. Траурное мероприятие проходило в зале культурного центра. Вблизи у гроба стояли самые родные Максиму люди: мама, отчим, тетя и двоюродный брат.

Женщина, потерявшая сына, обнимала гроб. Потом она обратилась к своему ребенку с трогательными словами. Свидетели этой сцены не смогли сдержать слез.

«Как же я теперь буду жить одна? Ты был светом в моей жизни, единственным смыслом. Без тебя я просто потеряна. Сынок, забери меня к себе», — сказала убитая горем мать.

Иванников нес срочную службу. В сентябре он последний раз вышел на связь. Через пару дней его признали пропавшим без вести. А спустя время матери бойца сообщили о его смерти.

Ранее Следственный комитет заинтересовался задержкой выплат вдове бойца СВО. Она более полутора лет не могла получить денежную компенсацию.