За день до этого он женился: 24-летний парень скончался от удара током в дачном душе

В Каменногорске Ленинградской области 24-летний молодой человек погиб в дачном душе. Он получил смертельный ударом током. За сутки до трагедии он успел сыграть свадьбу, передает 78.ru со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, вода в дачном душе нагревалась с помощью обычного электрического кипятильника. После того как парень получил ожоги, на место были вызваны сотрудники скорой помощи. Однако пострадавший молодой человек их не дождался. Он скончался от серьезных травм.

На этой неделе россиянин женился. Всего за день до трагичного случая он сыграл свадьбу с возлюбленной. В правоохранительных органах смертельный инцидент пока никак не прокомментировали.

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