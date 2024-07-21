Его супруга была обнаружена живой: экс-председатель суда пошел в лес с женой и погиб

Бывший председатель суда Нижегородской области Валерий Воробьев погиб в лесу. Его супругу жену обнаружили живой в другом месте. Супруги отправились вместе за грибами и заблудились, передает Telegram-канал Ni Mash.

86-летние пенсионеры поехали в лес накануне, 20 июля. После этого они перестали выходить на связь. Для поиска супругов были организованы спасательные мероприятия.

Полицейские совместно с волонтерами прочесали лес и нашли семейную пару. Женщина была жива, однако ее муж к тому моменту уже погиб. Что стало причиной смерти пожилого мужчины, пока не сообщается. Его супруге сейчас оказывается необходимая помощь.

Ранее завершились поиски разыскиваемого в Челябинской области мальчика с ДЦП. Его обнаружили мертвым в болоте. Перед исчезновением ребенка оставили одного в машине родители. Они пошли за грибами, а когда вернулись, то сразу забили тревогу.