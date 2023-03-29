За дело изнасилованного в школьном туалете мальчика в Тыве взялись после шума в соцсетях

Дело изнасилованного в школьном туалете десятилетнего мальчика в Тыве сдвинулось с мертвой точки после поста его тети в соцсетях. Шокированные жители республики собрали ребенку на лечение 2 млн рублей и начали требовать от властей действий.

29 марта в СУ СК России по Республике Тыва сообщили о расследовании уголовного дела. В изнасиловании подозреваются трое подростков.

На телевидении в тот же день вышел сюжет о том, что ребенка отправят на лечение в Москву, семье пообещали всестороннюю помощь. Директора школы отстранили от должности.

Как пишет сайт mk.ru, все это сделали после того, как поднялся шум в соцсетях.

Напомним, происшествие случилось в деревне Тывы в январе. Мальчика из многодетной семьи изнасиловали пять раз за 10 дней.

Подозреваемым 15-17 лет. Они затащили ребенка в туалет, а потом запугали так, что ребенок боялся сказать матери. Родители заподозрили неладное, когда мальчик стал прятать нижнее белье и началось недержание.

Ранее мы писали о том, что подростки убили мать школьницы в Балашихе по ее просьбе.