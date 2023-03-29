В Балашихе четверо подростков убили женщину за 350 тысяч по заказу ее дочери-школьницы

В подмосковной Балашихе четверо подростков убили женщину в ее квартире. Пошли на преступление несовершеннолетние из-за 350 тысяч рублей, которые им пообещала дочь жертвы. О подробностях произошедшего сообщили РЕН ТВ.

Россиянку лишили жизни 24 марта в собственной квартире. Она проживала в ней вместе с дочерью-школьницей, вот только с ней у них были не самые лучшие отношения. Постоянные конфликты с матерью подтолкнули девочку к радикальному методу решения проблемы. Она обсудила с другом возможность найма убийц, и тот посоветовал ей своих приятелей. За «услугу» малолетние преступники просили 350 тысяч рублей.

В назначенный день школьница сама впустила подростков в свою квартиру. Они задушили женщину, а после ушли. До наступления ночи труп продолжал лежать в комнате, и только когда достаточно стемнело, юные убийцы вернулись, чтобы избавиться от тела. Соорудив носилки, они вынесли мертвую женщину к мусорным бакам у дома и оставили ее там.

Труп был обнаружен на утро прохожими, и полиции не пришлось долго искать причастных. Правоохранители быстро задержали преступников и установили, что их возраст от 13 до 16 лет. Подростков арестовали и допросили. Им грозит тюремный срок за убийство, совершенное по предварительному сговору.

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