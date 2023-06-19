За час до гибели предупредили брата: в Кабардино-Балкарии нашли трех мертвых сестер в «Мерседесе»
За час до гибели предупреждали брата: три женщины совершили суицид в Кабардино-Балкарии.
Фото: Freepik
В Кабардино-Балкарии нашли тела трех сестер в «Мерседесе». За час до гибели они предупреждали брата о суициде.
Трагедия произошла 17 июня. Подробности сообщил Telegram-канал Baza.
Как стало известно, погибшим женщинам 42, 43 года и 48 лет. Машина, в которой обнаружили тела, находилась недалеко от автодороги «Чегем Второй – Булунгу».
Правоохранители начали искать родственников. Брат погибших сообщил им, что утром разговаривал с одной из сестер. Женщина предупреждала, что они хотят совершить самоубийство.
Но связь оборвалась – узнать детали брату не удалось. Уже через час с небольшим женщин нашли мертвыми.
Ранее в Екатеринбурге нашли мертвой 18-летнюю выпускницу. Она совершила суицид накануне ЕГЭ. В момент трагедии дома находилась мать.