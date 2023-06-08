Вела приватный блог: 18-летнюю выпускницу нашли мертвой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли мертвой 18-летнюю выпускницу. В момент трагедии дома находилась ее мать.

Девушка скончалась 7 июня – накануне ЕГЭ по обществознанию. Есть версия, что она совершила суицид.

В окружении школьницы считают, что произошел несчастный случай. Знакомый школьницы сообщил, что предыдущие экзамены она сдала хорошо. По его словам, «все в шоке» от случившегося. О трагедии он узнал от подруги, которая позвонила накануне около 21 часа и сообщила о смерти выпускницы.

Друг девушки рассказал сайту kp.ru, что «никаких предпосылок суицида не была», а погибшая «была прекрасным человеком».

Известно, что школьница вела приватный блог. В нем было 10 подписчиков.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти. В полиции подтвердили, что девочка была совершеннолетней.

Ранее мы писали, что в Сочи мать неделю наблюдала, как избитая отчимом дочь умирала на глазах.