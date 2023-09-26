За безопасность придется доплатить: родители школьников взбунтовались после сборов на охрану

В Ярославле родители школьников возмутились, когда узнали, что должны скидываться на зарплату охраннику учебного заведения, и обратились с жалобой к губернатору области. Об этом сообщает 76.ru.

Дело в том, что в школе уже работает один охранник, однако некоторые родители считают это недостаточной гарантией безопасности для их детей. В связи с этим было принято решение нанять второго сотрудника и собирать деньги на его зарплату.

«По словам департамента образования, второй охранник – за счет средств родителей. Получается, о безопасности детей по-прежнему пекутся только родители», – отметил папа одного из учеников.

При этом, как утверждает мужчина, за первые четыре месяца работы сотрудника образовательного учреждения, с каждого ребенка собрали по 240 рублей.

В свою очередь, в администрации города передали, что решение о сборе средств инициировано родительским комитетом и является добровольным. Поэтому каждая семья может как согласиться вносить деньги на охрану, так и отказаться от этого.

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