Челябинские школьники едва не ослепли во время уроков

Первоклассники из Челябинска получили ожоги глаз на уроках. Родители пострадавших детей обратились за помощью к стражам правопорядка. Об этом сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

Все случилось 19 сентября. Ученики просидели два урока в кабинете с ультрафиолетовыми лампами, которые были установлены прямо рядом с доской. Вернувшись домой после занятий, дети начали жаловаться родственникам на проблемы со зрением. Врачи обнаружили у ребят слабые ожоги глаз и прописали им необходимые препараты.

Как передают медики, повреждения незначительные, а значит, Прокуратора, скорее всего, примет решение не в пользу родителей. Несмотря на это, одна женщина все-таки подала документы в инстанцию.

Ранее мы писали, что в Югре 13-летняя школьница приняла сразу три вида таблеток в надежде похудеть. Девочку увезли в больницу с отравлением. По словам инсайдера, ребенок выпил обычные препараты, которые находятся в любой аптечке, в частности лекарства от простуды и расстройств ЖКТ.