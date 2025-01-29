За автомобилем погнались сотрудники ДПС: блогер посадил манекен из банок за руль и пустил машину по дороге

Блогер-пранкер с полумиллионной аудиторией из Дагестана Шамиль Керимов принял участие в конкурсе другого блогера Михаила Литвина и подверг окружающих опасности. Мужчина посадил за руль своего авто манекен из банок и пустил транспорт двигаться самоходом по общей дороге, передает Telegram-канал Readovka.

Для победы в конкурсе Литвина необходимо было снять самое креативное видео. Керимов решил сделать из банок энергетика макет человека и посадить его за руль. На опубликованном в Сети ролике видно, как машина с манекеном двинулась с места и поехала в сторону поста ДПС.

Сотрудники засекли подозрительное транспортное средство и остановили его. По информации журналистов, сейчас стражи порядка разыскивают блогера, который устроил этот пранк.

Ранее сообщалось, что в отношении блогера Арсена Маркаряна хотят возбудить уголовное дело. На одном из стримов он якобы призывал атаковать российские территории с помощью беспилотников.