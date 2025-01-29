Говорил, что нужно запускать БПЛА по домам в России: в отношении блогера Арсена Маркаряна хотят возбудить дело

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Арсена Маркаряна, передает Telegram-канал Mash. Его могут обвинить в призывах к осуществлению террористической деятельности.

Московская прокуратура выявила ролик с участием инфлюенсера. В нем он якобы призывал атаковать российские территории с помощью беспилотников. Сейчас в отношении блогера идет доследственная проверка.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. За призывы к осуществлению террористической деятельности Маркаряну может грозить наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

Ранее сообщалось, что в отношении блогера Сергея Косенко поступил новый протокол. Его заподозрили в пропаганде запрещенных веществ. Сейчас бизнесмен находится за границей.