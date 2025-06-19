Ютубер в прямом эфире расстрелял другого блогера и его жену

В США ютубер Мануэль Руис, известный в Сети как Sin City Manny, подозревается в убийстве блогера Родни Финли, использовавшего псевдоним Finny Da Legend, и его жены Таниши Финли. По данным Independent, обвиняемый расстрелял пару в прямом эфире.

Источник сообщает, что между Мануэлем и Родни была неприязнь. Мужчины на протяжении долгого времени продолжали онлайн-вражду. На стримах они постоянно оскорбляли друг друга и обменивались колкостями. Следствие предполагает, что Руис первый вышел в офлайн и напал на жену коллеги с перцовым баллончиком. После этого Финли продолжил троллить блогера в Сети.

Последнюю трансляцию Родни провел вблизи отеля Bellagio. Очевидец, смотревший эфир, рассказал, что Мануэль достал пистолет и направил его в сторону, где находился его конкурент. После зрители услышали пять-шесть выстрелов. Таниша схватила телефон, через который велся прямой эфир, и затем прозвучали еще пару выстрелов, а гаджет оказался на земле.

После случившегося Руиса задержали. В настоящее время он находится в исправительной колонии. При даче показаний он рассказал, что действовал в рамках самообороны.

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