Актера Мосиенко приговорили к 17 годам за госизмену и подготовку диверсии

Актера Виктора Мосиенко признали виновным по статьям о госизмене, покушении на диверсию, а также за участие в террористической организации. 64-летнего артиста из Новосибирска приговорили к 17-ти годам заключения. Об этом сообщает НТВ.

По данным источника, Мосиенко действовал по указаниям, которые ему отправляли из Киева. Актер пытался устроить диверсию на железной дороге в Белгородской области. Следствие установило, что Виктор приехал в регион, получив координаты от куратора, и подготовил бомбу. Совершить задуманное он не успел, так как был задержан ФСБ.

В ходе судебных разбирательств Виктор Мосиенко был признан виновным. Сторона обвинения запрашивала для него 22 года в колонии, но в итоге ему дали 17 лет. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Отметим, что Виктор Мосиенко известен по ролям в проектах «Меня зовут Арлекино», «Досье человека в „Мерседесе“», «Исповедь содержанки» и другим.

Ранее для мужчины, спрятавшего труп в машине Гоши Куценко, запросили 13 лет колонии.