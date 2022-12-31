Юрист рассказал россиянам, до которого часа можно шуметь в Новый год и праздники

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, что без регионального закона шуметь в новогоднюю ночь нельзя с 23 до 7 часов. Об этом сообщается на сайте «Газета.Ru».

Специалист уточнил, что в каждом субъекте Российской Федерации свое видение закона о тишине. Например, в Москве жителям запрещается шуметь в новогоднюю ночь в период с 23 часов до 7 часов. За нарушение предусмотрен административный штраф. А вот в Самарской области, наоборот, ввели специальные правила, согласно которым можно шуметь при праздновании Нового года с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января.

Гусятников уточняет, что подобные специальные нормы введены не во всех регионах страны, поэтому шум, громкие звуки в новогоднюю ночь могут принести вам серьезные последствия.

«На практике сотрудники полиции редко привлекают к ответственности нарушителей в новогоднюю ночь, если они просто громко разговаривали, смеялись или слушали музыку. Если соседи все же вызвали к вам наряд, а он обязан приехать по вызову, то не стоит вести себя с сотрудниками полиции грубо и оскорблять их. Они имеют полное право вас оштрафовать, но, если вы нормально с ними поговорите, скорее всего, они войдут в положение и просто уедут, пожелав вам хорошего праздника», – сказал юрист.

Ранее мы писали о том, как уберечь животных от шума фейерверков в новогоднюю ночь.