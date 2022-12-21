Как уберечь животных от шума фейерверков в новогоднюю ночь

Совсем скоро наступит Новый год. Многие с нетерпением ждут праздника, а вот хозяева домашних питомцев переживают о том, что не могут обезопасить любимцев от звука и вспышек салютов. Заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа перечислил способы, которые позволят избавить животных от стресса.

«Если вы знаете, что рядом с вами будут салюты в новогоднюю ночь, то надо сделать так, чтобы животные не слышали и не видели этого — найти какое-то отдельное помещение, где это возможно соблюсти, и находится рядом с ними. Так питомцы будут себя чувствовать спокойнее. Иначе стресс может быть очень большой», — рассказал эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Ветеринар отмечает, что можно заранее прибегнуть к дрессировке питомца, чтобы он не боялся салютов и фейерверков. Но делать это надо очень аккуратно.

«Но для дрессировки надо обязательно обратиться к специалисту, самостоятельно это делать не надо. Еще можно медикаментозно, но я бы этого не стал делать», — поделился Середа.

Специалисты также отмечают, что во время такой стрессовой ситуации хозяину лучше быть рядом со своим любимцем. К примеру, кошку можно отвлечь от шума за окном с помощью игры, а собаку попросить выполнить какую-то команду за лакомство.

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