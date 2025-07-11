«Я тебя люблю, у меня все хорошо»: девушка Старовойта обратилась к нему у гроба

Молодая возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта прошептала у гроба мужчины «Я тебя люблю, у меня всё хорошо». Кадры с Полиной Копыловой на Смоленском кладбище публикует Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, девушка приехала на кладбище вместе со своей матерью. Она держалась в стороне от бывшей жены Романа и его дочерей. Полина была в черном платье и с охапкой красных роз в руках. Журналисты сняли девушку в подавленном состоянии. Она подошла к гробу и положила букет. После она наклонилась и прошептала несколько слов.

«Я тебя люблю, у меня всё хорошо» — сказала возлюбленная экс-министра и отошла, сдерживая слезы.

Сообщается, что могила экс-министра находится недалеко от часовни Ксении Блаженной. Считается, что захоронения рядом с ней выделяют по распоряжению властей для госдеятелей или творческих лиц. Старовойта похоронят рядом с Людмилой Сенчиной и Эдуардом Хилем.

СМИ отмечают, что молодая возлюбленная экс-министра после его смерти переехала в гостиницу. Именно она первой опознала тело чиновника. Девушка не хочет говорить с журналистами, но ее отец дал комментарий. Он рассказал об отношениях дочери со Старовойтом.