Юрист объяснил, почему адвокат одного из террористов попросил освободить преступника из-под стражи

Адвокат Ольшанский заявил, что защитникам террористов в суде станет стыдно. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Поздним вечером 25 марта суд в Москве арестовал фигурантов дела о терроризме в «Крокус Сити Холле» — четверо мужчин отправились в СИЗО до 22 мая.

Как сообщали журналисты, адвокат одного из подозреваемых, Далерджона Мирзоева, попросил не арестовывать своего клиента. Это вызвало большой резонанс в Сети.

По словам адвоката Леонида Ольшанского, его коллега пытается «отрабатывать гонорар».

«То есть адвокат делает всё, чтобы показать, что он работает. Поэтому из двух зол: общественный резонанс и показать, что он работает, он выбрал другое. Я думаю, что ему будет тяжело работать дальше», — объяснил он.

Ольшанский добавил, что клиента адвоката скорее всего признают виновным и назначат ему пожизненный срок.

«Вот тогда адвокату станет ещё более стыдно, и вот тогда уже общественное мнение его заклеймит», — заключил он.

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