Писатель Захар Прилепин объяснил, почему террористы выбрали концерт «Пикника»

Писатель Захар Прилепин выразил мнение, что террористы выбрали концерт рок-группы «Пикник» не случайно. По его мнению, артисты коллектива находятся в центре «культурного фронта, что безоговорочно выбрал Родину».

Прилепин также напомнил, что в начале 90-х годов «Пикник» находился в тени «Аквариума», «Нау», «ДДТ», «Алисы» и «Кино». А их концерты проходили в залах, заполненных максимум на 80 процентов.

«Прошло четверть века - и «Пикник» стал группой самого первого ряда. «Пикник» обошел в популярности Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ) и «ДДТ», «Пикник» нынче куда популярнее Бутусова», - написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский неоднократно помогал фронту, в том числе его структурам.

«Впрочем, чего-то иного от автора прекрасной песни «От Кореи до Карелии» и не предполагалось. И эту Родину атаковало «Королевство кривых». Есть такая песня у «Пикника», - заключил писатель.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. По предварительным данным, в результате трагедии погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Ранее стало известно, что помощница директора рок-группы «Пикник» Екатерина Кушнер, пропавшая во время теракта в «Крокус Сити Холле», погибла.

*Признан иностранным агентом на территории России