Юрист объяснил, как двумя фразами пойманный с наркотиками актер Руденко «сам себя закопал»

Если бы пойманный с мефедроном актер Анатолий Руденко признался в наркомании, то избежал уголовного преследования. Об этом заявил юрист Александр Чернецов.

Звезда сериала «Каменская» при задержании сильно нервничал и сначала заявил, что нашел пакет с веществом в такси. Потом он вспомнил, что обнаружил находку на прогулке с собакой, и решил, что в пакетике мог быть яд от догхантеров, актер якобы положил его в карман. Спустя время выяснилось, что пакетик был приклеен скотчем к телу.

Юрист Чернецов заявил изданию «Подмосковье сегодня», что «с юридической точки зрения человек сам себя закопал». Он объяснил, что квалифицированная помощь требуется с первых минут задержания.

Первая реплика актера, считает Чернецов, тянет на статью «Кража», так как при обнаружении предмета следовало передать его водителю, кондуктору. Вторая фраза может попасть под статью «Находка» Гражданского кодекса РФ: согласно закону, найденное следует передавать полиции. В противном случае человек получит штраф.

«Ну а последний поворот событий явно указывает на то, что мужчина приберег это вещество для себя. Если бы он признался, что наркоман, избежал бы уголовного преследования», — сказал собеседник и добавил, что актер «наговорил на реальный срок».

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Руденко грозит до 15 лет лишения свободы. Именно такое наказание возможно, если размер найденного у актера запрещенного вещества признают особо крупным.