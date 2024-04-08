«Юридический шедевр»: следователи признали селезенку вещдоком и отдали владельцу на хранение

Суд в Санкт-Петербурге рассматривает дело о разбое, которое стало резонансным из-за позиции следствия. Сторона обвинения признала вещдоком селезенку избитого жителя Северной столицы и вручила ему орган на хранение, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Это дело о разбое, по данным СМИ, уже прозвали «юридическим шедевром». Минувшей осенью двое мужчин избили знакомого и украли у него телефон. В результате нападения пострадавший получил разрыв селезенки.

В рамках организованного следствия правоохранители изъяли из патологоанатомического бюро поврежденный орган и передали его избитому петербуржцу в банке на хранение. За получение вещдока потерпевшего обязали расписаться.

Судейское сообщество города уже отреагировало на эту новость. Некоторых, например, интересует, как селезенка будет фигурировать в приговоре.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на модели загорелось платье. Это произошло при обработке платье антистатиком.