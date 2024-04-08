«Юридический шедевр»: следователи признали селезенку вещдоком и отдали владельцу на хранение
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Суд в Санкт-Петербурге рассматривает дело о разбое, которое стало резонансным из-за позиции следствия. Сторона обвинения признала вещдоком селезенку избитого жителя Северной столицы и вручила ему орган на хранение, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.
Это дело о разбое, по данным СМИ, уже прозвали «юридическим шедевром». Минувшей осенью двое мужчин избили знакомого и украли у него телефон. В результате нападения пострадавший получил разрыв селезенки.
В рамках организованного следствия правоохранители изъяли из патологоанатомического бюро поврежденный орган и передали его избитому петербуржцу в банке на хранение. За получение вещдока потерпевшего обязали расписаться.
Судейское сообщество города уже отреагировало на эту новость. Некоторых, например, интересует, как селезенка будет фигурировать в приговоре.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на модели загорелось платье. Это произошло при обработке платье антистатиком.