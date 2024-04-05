В Петербурге на модели загорелось платье при обработке антистатиком

В театре Санкт-Петербурга на модели загорелось платье. Это случилось при обработке антистатиком для тела.

Подробности приводит сайт 78.ru.

Инцидент произошел вечером 4 апреля в Александринском театре. При обработке антистатиком от искры на девушке загорелось платье.

Она была госпитализирована: у пострадавшей диагностировали ожоги туловища, шеи, правого предплечья и левого бедра. Девушке оказали медицинскую помощь, затем она вернулась домой. Состояние модели оценивается как удовлетворительное. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве 11-месячный ребенок намазал лицо чистящими средствами и получил сильные химические ожоги. Мать рассказала, что он добрался до жидкости для чистки поверхности. Информацию о случившемся передали в полицию.