Угрожают отрезать пальцы: родственница похищенного библиотекаря рассказала подробности ее исчезновения

Главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева пропала в Москве. Предполагается, что женщину похитили. Родственница исчезнувшей жительницы столицы рассказала, что ей поступали угрозы от людей, которые могут стоять за случившимся. Незнакомцы грозятся отрезать библиотекарю пальцы, передает РЕН ТВ.

Сначала Маргарита звонила сама. Она просила 5 миллионов рублей за свое освобождение. Потом сумма опустилась до 2,5 миллиона рублей. Через некоторое время на связь вышли другие люди. Они написали близким женщины, что отрежут Стручевой пальцы, если не получат указанную сумму.

Родственница библиотекаря также рассказала, что незадолго до исчезновения Маргарита пришла на работу, написала заявление на отпуск за свой счет и ушла в неизвестном направлении.

Ранее стало известно, что близкие Стручевой обратились за помощью в правоохранительные органы. Полицейские вскрыли квартиру женщины, но не обнаружили ее там.