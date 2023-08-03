Юный москвич неудачно исполнил трюк на романтическом свидании и попал в реанимацию

Несовершеннолетний житель Москвы приехал в Северную столицу вместе с возлюбленной на каникулы. Во время романтического свидания молодой человек неудачно исполнил трюк, довел свою девушку до слез и оказался в больнице, пишет Фонтанка.

Инцидент, едва не ставший смертельным, произошел возле высотки у Юнтоловского заказника в Приморском районе. Около 23:00 по московскому времени в экстренные службы обратилась 17-летняя девушка. Она сообщила, что ее парню срочно требуется медицинская помощь. Юноша, решивший впечатлить вторую половинку во время романтического свидания, забрался на козырек парадной, а после неудачно исполнил опасный трюк.

Прибывшие по вызову врачи скорой помощи обнаружили пострадавшего москвича лежащим на земле. Самостоятельно юноша передвигаться не мог. В связи с этим его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценивается как тяжелое. У него диагностировали травму спины и закрытый перелом ноги со смещением. Мать молодого человека, узнав о случившемся, направилась в Петербург.

Ранее в Ленинградской области после падения на металлический штырь скончался семилетний мальчик. Смертельную травму ребенок получил во время катания на велосипеде.