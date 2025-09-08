Юноша жестоко расправился с 15-летней бывшей возлюбленной в апарт-отеле

В Санкт-Петербурге в апарт-отеле на Витебском проспекте произошло жестокое убийство 15-летней девушки. Подозреваемый, ее 19-летний знакомый, был задержан на месте преступления. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По предварительным данным, молодые люди познакомились в онлайн-игре, и их виртуальное общение переросло в романтические отношения. В мае этого года девушка решила их прекратить, что не понравилось юноше — он начал угрожать ей.

Он заманил жертву в номер отеля, где во время ссоры нанес ей множественные ножевые ранения. После убийства злоумышленник, находившийся в состоянии острого психоза, попытался покончить с собой, но был доставлен в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что родители запрещали девочке общаться с бывшим парнем после расставания. Она сказала, что пойдет гулять с подругой, и пропала.

За несколько дней до случившегося парень установил себе в качестве аватара в соцсетях фото с ножом в зубах. А перед самим преступлением разослал нескольким знакомым информацию с подробностями плана мести. Именно они обратились в экстренные службы.

