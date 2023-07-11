Юноша в Москве решил освежиться в фонтане и погиб от удара током на глазах своей девушки

В Москве 20-летний парень решил освежиться в фонтане ночью и умер от удара током. Все произошло на глазах его девушки.

Подробности привел сайт mk.ru.

Трагедия случилась в ночь с 10 на 11 июля. Юноша купался в фонтане на улице Маршала Василевского и внезапно упал в воду без чувств.

Жильцов расположенного рядом дома разбудил «страшный женский крик». На месте находились машины городских служб, специалисты отключили электроснабжение фонтана.

«По всей видимости, парня ударило током», - полагают жильцы.

Медики не смогли помочь и констатировали смерть.

Ранее мы писали о смерти 15-летнего подростка в Екатеринбурге от удара током у аппарата по продаже воды. Мальчик случайно схватился за него, перелезая через забор за футбольным мячом. В результате его сильно ударило током – медики оказались бессильны, ребенок умер на месте.