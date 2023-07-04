В Екатеринбурге 15-летний подросток погиб от удара током у автомата по продаже воды. Об этом сообщает портал Life.ru.

По данным источника, мальчик играл с друзьями в футбол, и внезапно мяч улетел через забор. Когда школьник перелезал через него, то случайно схватился за аппарат и в результате этого получил сильный удар током. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти жизнь юноше.

Известно, что друг погибшего пытался оттащить его от автомата и сам пострадал. На данный момент подросток госпитализирован.

По информации СМИ, аппарат по продаже воды был незаконно подключен к частной электроустановке. На данный момент возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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