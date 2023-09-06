Юноша попал в реанимацию после ночи на кладбище домашних животных

В Санкт-Петербурге молодой человек попал в реанимацию после того, как залез на печь для кремации животных. Пострадавший проник на кладбище и устроил догонялки с охранником, а после получил ожоги. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, юноша приехал в город из Екатеринбурга. В ночное время суток ему пришла в голову идея проникнуть на кладбище для животных, там же располагается крематорий. Любопытного жителя заметил охранник, который попросил покинуть помещение.

«Молодой человек продолжал задавать вопросы и вести себя неадекватно. По всей видимости, он был под наркотиками», – отмечает источник.

Охранник решил, что парень ушел и закрыл за собой дверь. Но житель вернулся и снова оказался в здании, скорее всего, уже через служебный вход. Дежуривший мужчина услышал шаги и побежал за молодым человеком, но тот не хотел уходить. В какой-то момент он залез на печь для кремации и закричал. Он получил ожоги второй степени и попал в больницу.

Юноша был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в тяжелом состоянии. Отмечается, что у него обгорело 20% тела. Он до сих пор находится в реанимации.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге мужчина шесть часов насиловал 23-летнюю сотрудницу крематория, которая была пьяна.