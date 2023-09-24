Юноша на «Жигулях» намеренно сбил мальчика-велосипедиста и лишился машины из-за мести родственников

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали наезда на юного велосипедиста в Дагестане. Мальчика намеренно сбили подростки на «Жигулях». В результате случившегося мальчик едва не погиб, передает kp.ru.

Инцидент произошел на сельской дороге в Агачауле. Камера видеонаблюдения сняла случившееся. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сначала автомобиль несколько раз перекрывает мальчику на велосипеде проезд, а затем наезжает на несовершеннолетнего задним ходом. Юного велосипедиста прижало бампером к газовой будке. Пока школьник кричал от боли, его обидчики — двое юношей — что-то говорили ему, выйдя из машины.

Спустя несколько часов стало известно, что автомобиль несовершеннолетних хулиганов был сожжен. Таким образом родственники пострадавшего мальчика отомстили за него. На данный момент, по предварительным данным, подросток-нарушитель находится в отделении. О состоянии юного велосипедиста ничего не сообщатся.

Ранее в Калининграде иномарка сбила насмерть трехлетнего мальчика. Ребенок погиб накануне дня рождения.