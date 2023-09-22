В Калининграде малыша насмерть сбила иномарка накануне его дня рождения

Трехлетнего мальчика из Калининграда насмерть сбила машина марки BMW. Об этом сообщает РЕН ТВ.

21 сентября родители отправились на прогулку с сыном. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Как передает источник, дорога была плохо освещена. На место происшествия оперативно приехала бригада скорой помощи. Мальчик скончался по пути в медучреждение.

Предполагается, что водителем сбившей малыша иномарки является 42-летний мужчина. Кроме того, стало известно, что трагический случай произошел накануне дня рождения ребенка.

Ранее мы писали, что в селе под Хабаровском девятиклассника похитили из-за карточного долга его отчима. Мальчика пытали в заброшенном здании на протяжении нескольких часов. Неизвестный бил подростка палкой и использовал электрошокер. Оказалось, что отчим школьника задолжал пять миллионов рублей, когда отбывал наказание в колонии.