Юная девочка увлеклась красивым мужчиной: жена арестованного священника Лазаря рассказала, что могло случиться

В Самаре продолжает греметь история с участием иерея Владислава Лазаря. Священнослужителя обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Cупруга фигуранта, Тамара, рассказала журналистам 63.RU, как видит сложившуюся ситуацию.

По словам женщины, юная прихожанка могла влюбиться в ее супруга. Вероятно, девушка думала завоевать сердце священника, но оно оказалось занято.

«И ей очень стало обидно, что ее не выбирают. Что вообще место занято само по себе — факт такой имеется», — предположила Тамара.

Также супруга Лазаря заявила, что простила его. Перед арестом иерей все рассказал жене. Сейчас мужчина находится под стражей, хоть и недавно девушка, потерпевшая по делу, забрала заявление. Обе стороны хотят разобраться в случившемся и поддерживают контакт.

Ранее мать семерых детей и ее бывший муж обвинили друг друга в насилии. Сначала супруги делили имущество, а потом переключились на дочерей.