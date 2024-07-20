Избивал на глазах у односельчан и родственников: домашнего тирана приговорили к колонии за истязание детей

Суд вынес решение по делу о систематическом избиении 11-летней девочки и 12-летнего мальчика отцом в Удмуртии. Мужчину признали виновным в домашнем насилии и отправили в колонию отбывать наказание, передает СУ СК по региону.

Правоохранители в ходе расследования выяснили, что обвиняемый в течение 9 месяцев регулярно избивал своих детей — дочь и сына. Делал этот глава семейства на глазах у односельчан и родственников, что подтверждают свидетельские показания.

Кроме того, следователям стало известно, что, помимо истязания детей, мужчина угрожал своей экс-супруге. Женщина слышала от бывшего мужа, что тот может ее убить.

За избиение детей, а также угрозы в адрес их матери житель республики получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее во Владивостоке девушка покусала восьмилетнего ребенка и его мать на улице. Женщина заступилась за сына и пострадала.