Является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере: суд арестовал имущество Аяза Шабутдинова

Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на имущество и счета бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам.

Информация об аресте появилась в Telegram-канале Суды общей юрисдикции города Москвы. В посте говорится, что ограничения были наложены на лицевые счета, открытые в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обысков, и принадлежащее блогеру транспортное средство.

Шабутдинов оказался за решеткой СИЗО в ноябре минувшего года. Его задержали по делу о восьми случаях мошенничества. По данным следствия, ущерб от действий бизнес-тренера составил около четырех миллионов рублей.

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