«Янис такого не заслужил»: грядущие похороны баскетболиста Тиммы обернулись громким скандалом

Предстоящие похороны баскетболиста Яниса Тиммы обернулись скандалом. Спортсмена планируют похоронить в Латвии, но российские болельщики настаивают, что местом захоронения должно стать московское кладбище.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Латвийские друзья Тиммы объявили сбор средств на транспортировку тела в Латвию. При этом доходы спортсмена в последнее время были скромными, у семьи денег нет. На перевозку тела требуется один миллион рублей.

Болельщики считают, что похороны необходимо организовать в Москве, тем более Тимма не скрывал любви к России, а после начала СВО остался в Москве.

Болельщик заявил изданию, что Яниса «у нас обожали», он стал любимцем.

«Янис такого не заслужил. Мы все считаем, что его нужно похоронить в Москве, которую он обожал, а не отправлять в Латвию», - сказал болельщик и добавил, что прощание должно быть открытым. О Янисе вспоминают как о талантливом человеке, его требуют проводить достойно.

Ранее сестра Тиммы сообщила, что бывшая жена баскетболиста и команда певицы Анны Седоковой предложили помощь с похоронами. Также она рассказала, что прощание пройдет в Риге, а точная информация появится, «когда Янис поедет домой».