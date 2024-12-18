Сестра Яниса Тиммы сообщила, что его бывшая жена и команда Анны Седоковой предложили помощь

Сестра баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецки сообщила, что прощание с ним пройдет в Риге. Также родственница покойного спортсмена выразила благодарность тем, кто предложил помощь с похоронами: она указала в том числе его бывшую жену Сану и команду певицы Анны Седоковой.

Лелде отметила, что в последнее время ее брат «не был однозначной личностью». Также она рассказала: «под мышцами и татуировками скрывались уязвимое сердце и масса эмоций». Янис помогал другим, но не мог просить для себя. Сестре баскетболиста известно, что многие предлагали ему помощь, но тот «принял свое решение».

«Я уверена, что у сына Яниса Кристиана, приемного сына Гектора и баскетболистов сборной Латвии появится на одного физически крепкого ангела-хранителя больше», - поделилась родственница Тиммы.

От себя и родителей она поблагодарила всех, кто выразил слова сочувствия, а также предложил помощь.

«Мы также благодарны за то, что многие люди и организации по обе стороны границы предложили свою помощь в организационных, юридических и финансовых вопросах: Министерство иностранных дел Латвийской Республики, Латвийская баскетбольная ассоциация, Сана Оша… и команде Анны Седоковой…», - написала Лелде на своей странице в соцсетях.

Прощание с Тиммой будет в Риге, но пока тело не доставлено на родину.

«Попрощаться с Янисом можно будет лично в Риге. Более точная информация будет доступна, когда Янис поедет домой», - рассказала сестра Тиммы.

Ранее сообщалось, что мать баскетболиста собирает деньги на похороны.