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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 марта 2024, 18:48
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Якобы хотел проверить безопасность учреждения: семиклассник угрожал устроить резню в школе

В Петербурге школьник пригрозил убить одноклассников и надругаться над ними .
Якобы хотел проверить безопасность учреждения: семиклассник угрожал устроить резню в школе

© Freepik

В Санкт-Петербурге силовики раскрыли личность анонимного пользователя, который угрожал устроить резню в одной из школ города. Им оказался 14-летний учащийся образовательного учреждения, который якобы хотел проверить его безопасность, передает Фонтанка.

Стражи порядка узнали об угрозах в адрес школьников и педагогов от одного из учителей. Он, в свою очередь, услышал о преступном намерении некого пользователя мессенджера Telegram от ученицы седьмого класса. Девочка показала сообщения, в которых говорилось о резне в стенах образовательного учреждения и насилии над школьниками и учителями.

В итоге силовики стали искать того, кто может стоять за отправкой этих угроз. В ходе выяснения обстоятельств они установили личность анонима. Им оказался семиклассник, учащийся в этой школе. Во время опроса мальчик заявил, что просто таким образом хотел проверить безопасность учреждения. Тем не менее подростку грозит уголовное дело за ложное сообщение о подготовке террористического акта.

Ранее сообщалось, что в Калуге студент планировал взорвать здание суда из религиозных убеждений. Молодой человек действовал по указанию боевиков.

Источник фото:Freepik
Источник:Фонтанка
Автор:Артем Хохлов
Теги:
школа
угрозы