Планировал взорвать суд: студента задержали за попытку совершить теракт по указанию боевиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали студента третьего курса, который планировал взорвать здание суда в Калуге. Молодой человек действовал по указанию боевиков, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, год назад 19-летний учащийся калужского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I принял ислам, после чего получил задание от боевиков. Студенту приказали устроить теракт. В качестве цели он выбрал Калужский районный суд.

Молодой человек закупился компонентами для создание СВУ. Он смастерил бомбу прямо в комнате общежития. Однако претворить план в жизнь у парня не получилось — оперативники узнали о подготовке теракта и задержали завербованного студента. По факту изготовления взрывчатки и подготовки подрыва возбуждено уголовное дело.

Ранее в Рубцовске мужчина с грибным лукошком хотел взорвать центральную площадь. Он планировал устроить теракт в День города.