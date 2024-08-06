Ожог промывали под душем: отдыхавшего на Сардинии Леонардо Ди Каприо ужалила медуза

49-летний актер Леонардо Ди Каприо пострадал во время отдыха на Сардинии. Его ужалила медуза при купании.

Подробности приводит TMZ.

Ди Каприо отдыхал на яхте с девушкой и решил искупаться. Вскоре актер вернулся – на ягодицах остался ожог от медузы.

Ему потребовалась помощь: место промыли под душем, продезинфицировали и вытерли полотенцем насухо. Пара продолжила отдых – вместе с моделью Витторией Черетти актер смеялся над случившимся. Издание предположило, что ожог не принес ему особых страданий.

В начале августа сообщалось, что Ди Каприо заметили с 26-летней Черетти на яхте. Пара обнималась и загорала на верхней палубе.