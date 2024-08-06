Опубликовано 06 августа 2024, 17:44
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Ожог промывали под душем: отдыхавшего на Сардинии Леонардо Ди Каприо ужалила медуза
49-летнего актера Леонардо Ди Каприо ужалила медуза на Сардинии.
© Chris Pizzello/Invision/East News
49-летний актер Леонардо Ди Каприо пострадал во время отдыха на Сардинии. Его ужалила медуза при купании.
Подробности приводит TMZ.
Ди Каприо отдыхал на яхте с девушкой и решил искупаться. Вскоре актер вернулся – на ягодицах остался ожог от медузы.
Ему потребовалась помощь: место промыли под душем, продезинфицировали и вытерли полотенцем насухо. Пара продолжила отдых – вместе с моделью Витторией Черетти актер смеялся над случившимся. Издание предположило, что ожог не принес ему особых страданий.
В начале августа сообщалось, что Ди Каприо заметили с 26-летней Черетти на яхте. Пара обнималась и загорала на верхней палубе.
Источник фото:Chris Pizzello/Invision/East News
Источник:TMZ
Автор:Лилия Караева