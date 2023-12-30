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СЛУЧИЛОСЬ
09:15, 30 декабря 2023
1 мин.

Обнаружили лужу крови на полу: 18-летний российский турист попытался перерезать горло матери

В Таиланде 18-летний россиянин пытался перерезать горло матери и сбежать .

Обнаружили лужу крови на полу: 18-летний российский турист попытался перерезать горло матери

© Freepik

Туристическая полиция Таиланда задержала 18-летнего россиянина, который попытался убить свою 46-летнюю мать на острове Пхукет. Юноша набросился на женщину с ножом и нанес ей ранение, а после намеревался скрыться, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, конфликт между матерью и сыном произошел на бытовой почве. Во время выяснения отношений молодой человек схватил нож и попытался перерезать горло женщине. Однако убить родственницу не получилось, и юноша обратился в бегство.

Через некоторое время о случившемся узнали полицейские. Они обнаружили раненую женщину и лужу крови на полу. Затем был объявлен в розыск ее сын. Молодого человека задержали при попытке скрыться от погони на автомобиле. Сейчас он находится в участке. Обстоятельства и причины нападения выясняются.

Ранее на острове Пхукет в Таиланде россиянин получил бокалом по голове. Он стал свидетелем конфликта между местными жителями.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
покушение
мать
сын
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