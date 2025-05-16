«Я знаю, кто это был»: мать искалеченной в Дубае модели рассказала о причастных к преступлению

Мать искалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук рассказала, что причастные к случившемуся с ее дочерью не являются гражданами ОАЭ. Подруга девушки также сообщила в беседе с aif.ru, что это была компания из пяти человек.

Приятельница пострадавшей обвиняет в произошедшем людей, с которыми Мария была на вечеринке. Она отметила, что в компании были не только парни, но и девушки.

«Это были парни и девушки», – заявила подруга Ковальчук, уточнив, что их было пятеро.

Мать модели отметила, что эти люди не являются гражданами ОАЭ.

«Я знаю, кто это был. Жду ответа по расследованию... Она познакомилась с этими людьми на вечеринке», – рассказала женщина.

Напомним, что 19 марта Марию нашли на обочине дороги в Дубае. У модели были многочисленные травмы. Местная полиция считает, что с девушкой произошел несчастный случай. Но родные предполагают, что девушка могла стать жертвой торговли людьми.

Ранее мать искалеченной в Дубае модели рассказала о лечении дочери. Она сообщила, что девушка перенесла восемь операций и ее ждет реабилитация.