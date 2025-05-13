Мать искалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук рассказала о ее состоянии

Мать искалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук рассказала о том, как сейчас чувствует себя ее дочь. Женщина заявила в беседе с aif.ru, что на данный момент девушка проходит реабилитацию.

Собеседница не стала раскрывать подробности лечения Марии. Она дала короткий ответ на вопрос о ее состоянии.

«Идёт реабилитация. Больше ничего сказать не могу», — поделилась Анна Ковальчук.

Женщина добавила, что ее дочь впереди ожидает долгое лечение.

Напомним, что 20-летнюю девушку обнаружили с многочисленными переломами на обочине дороги в Дубае. Это произошло 19 марта. Полицейские после проверки отмели криминальную версию случившегося. А вот родственники модели убеждены, что она стала жертвой торговли людьми и насилия.

В соцсетях появились версии о том, что Мария могла быть участницей скандальных вечеринок за деньги. Туда якобы приглашают красивых девушек и издеваются над ними. Потом их находят с переломами и без зубов.

Ранее мы писали о том, что близкая подруга искалеченной в Дубае модели Ковальчук внезапно пропала.