«Я жив»: директор «Тайгана» впервые вышел на связь после нападения льва

Директор парка «Тайган», который чуть не погиб от укуса льва, впервые вышел на связь и прокомментировал случившееся. Сообщение Олега Зубкова опубликовала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина в Telegram-канале «Тайгана».

Трагедия произошла 22 июня. Во время кормления животных на директора парка напал лев, после чего сотрудники едва вытащили Олега Зубкова из вольера с хищником.

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами головы и спины. Отмечается, что он мог бы не выжить, если бы лев достал до жизненно важной артерии, до которой оставалось всего два сантиметра.

Олегу Зубкову пришлось перенести сразу несколько серьезных операций, одна из которых состоялась 25 июня. И вот недавно директор парка наконец вышел на связь.

«‎Дорогие друзья. Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Я скоро буду опять в строю с вами и со всей своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением ко всем. Ваш Олег Зубков», — сказано в письме.

Ранее инцидент прокомментировала Эвелина Бледанс. Артистка назвала Зубкова человеком-львом и заявила, что нападение было неизбежным, ведь рано или поздно нечто подобное должно было произойти.