«Как в любом прайде, там бывают разборки»: Эвелина Бледанс о нападении льва на Олега Зубкова

Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала инцидент с нападением льва на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. Она выразила уверенность, что рано или поздно нечто подобное должно было произойти.

«Зубков — это человек-лев, и, как в любом прайде, там бывают разборки. Свидетелем этого мы и стали», — сказала Эвелина в беседе с ОСН.

Она подчеркнула, что вместе с сыном посещала парк львов и была поражена тем, какой животный мир создал Олег Зубков. По словам актрисы, она лично знакома с семьей главы «Тайгана» и поддерживает связь с его сыном. Эвелина подтвердила, что Зубков находится в тяжелом состоянии, но заверила, что угрозы его жизни уже нет.

«Врачи сказали, что он жить будет», — сообщила Бледанс, добавив, что обязательно поедет в «Тайган», когда Зубков восстановится «и вернется в родной прайд».

Напомним, Олег Зубков серьезно пострадал после того, как на него напал лев. Однако трагедии удалось избежать благодаря сотруднице, которая не испугалась и отогнала хищника, бросив в него ведром и пластиковым совком. Клыками лев повредил мужчине трахею, разорвал мышцы шеи, грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Кроме того, оторвалась грудная мышца слева.

Ранее пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина назвала несчастным случаем нападение льва на Олега Зубкова. По ее словам, хищник испугался резкого звука закрывающейся железной двери.