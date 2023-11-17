«Я жил там»: стилист Бузовой призвал проверить соседние дома после обрушения пятиэтажки в Астрахани

Стилист певицы Ольги Бузовой призвал проверить соседние дома после обрушения пятиэтажки в Астрахани. У Омара Байрамова квартира в соседнем доме, где сейчас живет его сестра, а в том самом доме проживали его племянница с мужем. Он поделился переживаниями с телеканалом «360».

По словам мужчины, этим домам около 80 лет и их «никто не проверял».

«Там была замечена трещина, в доме у ребят (племянницы с мужем — прим. ред.) постоянно заливало подвал, стояла жуткая вонь в подъезде», – вспоминает стилист.

Байрамов заявил, что соседние дома абсолютно такие же, поэтому их необходимо проверить. По словам жителя, у них такая же «грунтовая экосистема».

«Считаю, это дело должно получить такую огласку, чтобы во всех городах стали проверять… Потому что это огромная катастрофа», – высказался Омар.

Племянница стилиста и ее муж успели выбежать из дома, но до сих пор находятся в шоке от случившегося. В момент обрушения они были дома, почувствовали шатание и подумали о землетрясении.

«Думал, дом развалится. Мой сосед выбежал с вещами и кричал: „Серега, спасайся, бери жену и убегай, дом рушится!“», — рассказал житель.

Напомним, что все произошло накануне. Более 200 человек были эвакуированы. Погибла 84-летняя женщина, которая не успела выбраться.

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