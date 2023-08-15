«Я здоровый человек»: умерший из-за опухоли в 21 год хоккеист Амиров жил вопреки прогнозам и адским мучениям

Стало известно о последних днях жизни одного из самых перспективных нападающих мира, 21-летнего хоккеиста Родиона Амирова. Несмотря на близость смерти, он продолжал излучать позитив и улыбаться, пишет kp.ru.

Молодому человеку пророчили большое будущее. Еще в 2020 году не было никакого подозрения на болезнь, а карьера Амирова развивалась стремительными темпами — все эксперты по хоккею сходились во мнении, что спортсмен из Уфы обладает выдающимися данными.

В 2022 году игрок «Салавата Юлаева» пропал из поля зрения. Оказалось, что сначала он получил, казалось бы, незначительную травму, однако потом эта информация дополнилась неутешительным диагнозом врачей — молодой хоккеист болен раком.

Амиров, несмотря на сложности, не терял оптимизма. Он верил, что сможет справиться с болезнью и назвал себя здоровым человеком.

«Да у меня и сейчас часто спрашивают: "Как здоровье?" Подбешивает иногда, конечно. Я здоровый человек, тренируюсь – не надо этого спрашивать», — цитирует нападающего СМИ.

Однако все сложилось иным образом. Онкологию победить не удалось. В последние месяцы-дни своей жизни Амиров ослеп из-за опухоли и не мог ходить. Даже находясь в критическом состоянии, спортсмен больше переживал за родителей, а не за себя, подшучивал над близкими и улыбался.

Ранее сообщалось о смерти чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров Евгения Хвалько. Он скончался после укуса клеща.