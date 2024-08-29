«Я всегда буду любить тебя»: родители убитой на Маврикии россиянки посвятили ей трогательный пост в соцсети

Залию Шамигулову, убитую на Маврикии, доставили на родину для проведения похорон. Родители девушки после этого опубликовали в социальных сетях небольшое сообщение, посвященное дочери.

О 29-летней девушке родные и близкие отзываются, как об очень добром и отзывчивом человеке. Мать Залии написала в Сети, что всегда будет любит дочь.

«Моя дочь, моя душа, моя гордость. Я всегда буду любить тебя», — завила женщина.

К ее словам присоединился глава семейства. По словам Шамигулова, дочь была его надеждой и опорой. Ее смерть стала невосполнимой утратой для семьи.

«Наша любимая доченька, ты была нашей опорой и надеждой. Боль утраты не описать ничем», — написал отец убитой россиянки.

По подозрению в расправе над девушкой задержали программиста Пурявирсингха Сундура. Молодой человек заявил, что приревновал возлюбленную и в порыве гнева совершил убийство.

Ранее сообщалось, что Залию познакомилась с бойфрендом в приложении. После этого они стали ходить на свидания.