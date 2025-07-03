«Я воскрес»: выжившего после нападения льва хозяина парка «Тайган» выписали из больницы

Олег Зубков, владелец парка с дикими кошками «Тайган», вышел из больницы, куда попал в тяжелом состоянии из-за нападения льва. По словам мужчины, сейчас он чувствует себя хорошо.

Зубков рассказал о своем состоянии в беседе с Telegram-каналом Mash на волне. Он заявил, что «воскрес» после нападения хищника, но пока что не готов давать развернутые комментарии по случившемуся. Владелец парка в Крыму пообещал сделать это, когда наберется сил: через 2−3 дня.

«Я воскрес. Еще немножко есть дырки, которые зарастут. Академик Плеханов, профессор, который руководит данной клиникой, сказал, что я большой молодец и что все у меня хорошо», — заявила Олег.

Ранее Эвелина Бледанс назвала Зубкова человеком-львом. По словам телеведущей, она была в парке «Тайган» и осталась под впечатлением от увиденного.