В Воронеже мужчина жестоко избил девочку за то, что она не умела кататься на велосипеде

В одном из парков Воронежа неизвестный мужчина начал бить девочку, когда учил ее кататься на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел 22 июля в парке «Олимпика». Местные жители заметили, как мужчина кричал на ребенка и жестоко избивал его ногами и руками после неудачной попытки прокатиться на велосипеде.

Предположительная мать малышки наблюдала за всем происходящим, но никак не отреагировала на это и не помогла девочке. Мужчину хотели задержать прохожие, но он сел в автомобиль и скрылся.

Пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области сообщает, что по факту избиения ребенка началась доследственная проверка. Сейчас специалисты устанавливают личность мужчины и детали произошедшего.

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